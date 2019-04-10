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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya) (DHA)
10.04.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Yengesini öldürdü, cinayeti anlattı! Mahkeme kararını verdi

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Yengesini öldürdü, cinayeti anlattı! Mahkeme kararını verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağabeyiyle boşanma aşamasında olan Kırgız asıllı yengesi Ekaterina Çetin'i (34) boğarak öldüren Mehmet Çetin (47), 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, oybirliği ile verdiği cezada haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.

Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi'nde geçen yıl şubat ayında yaşanan olayda Mehmet Çetin, yengesi Ekaterina Çetin'i gece yarısı boğarak öldürdü. Cinayetin ardından kendi evine giderek uyuyan, ertesi gün polise teslim olan Mehmet Çetin ifadesinde ağabeyi ve yengesinin boşanma aşamasında olduğunu, yengesini birkaç defa başka erkeklerle kafeteryada otururken gördüğünü öne sürdü.

Olay akşamı yeğenlerinin kendi evinde olduğunu ifade eden Çetin, yengesini nasıl öldürdüğünü ise şöyle anlattı:
"Bakkaldan birkaç ameliyat eldiveni aldım. Eldivenleri alma amacım direnirse öldürmek içindi. Yengemin evine gittim, zile bastım, kapıyı açtı. Konuşmak için geldiğimi söyledim. İçeri davet etti. Kendisine 'Yaşantına dikkat et, başkaları ile görüşeceksen bile boşanma olsun, ondan sonra ne yaparsan yap' dedim. 'Seni ilgilendirmez, hayat benim hayatım istediğimi yaparım' diye cevap verdi. Sinirlenip, arkasına geçtim. Sağ elimle ağzını kapatıp, sol elimle boğazını sıkmaya başladım. Karşı koymaya başladı, yere düştük. Karnına oturup, boğazını sıkmaya devam ettim. Yengem sağ elimin işaret ve serçe parmağını ısırdı, eldiveni koparttı. Bağırmaya başladı. Bağırması kesilince iki elimle boğazını sıktım. Öldüğünden emin olunca mutfağın balkon kapısından atlayıp, evime gittim. Çocukları 'Annem hala işten gelmedi mi?' diye sordu. Ben de cep telefonumdan yengemi aradım. Mesaj attım. Çocuklara 'Anneniz telefona bakmıyor' dedim. Çocuklar o gece benim evimde kaldı. Sabah akrabam H.D.'nin işlettiği markete giderek Ekaterina'yı öldürdüğümü söyledim. H.D.'nin yönlendirmesiyle polise teslim oldum."

Yengesini öldürdü, cinayeti anlattı Mahkeme kararını verdi

"PİŞMANIM"

Tutuklanarak cezaevine konulan Mehmet Çetin'in Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamasında karar verildi. Karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Çetin, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mütaalasını açıklayan duruşma savcısının 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep ettiği Mehmet Çetin, son sözünün sorulması üzerine pişman olduğunu söyledi. Çetin, yengesinin sözleri nedeniyle kendisine hakim olamadığını savundu.

İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme heyeti, Mehmet Çetin'i oybirliği ile iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamadan 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Yengesini öldürdü, cinayeti anlattı Mahkeme kararını verdi

Polise gitti: 'Yengemi öldürdüm'ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde M.Ç., bugün boşanma davaları olan ağabeyinin eşi Kırgız asıllı Katherine Çetin’i (34) boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu. Manavgat’ta sabah saatlerinde polise giderek teslim olan M.Ç., ağabeyinin eşi 3 çocuk annesi Kırgız asıllı Katherine Çetin’i gece boğarak öldürdüğünü söyledi. Eve giden polis Katherine Çetin’in cesediyle karşılaştı. Evde tek başına olan kadının vücudunda darp izine rastlanmazken, boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.Katherine Çetin’in ilçedeki bir alışveriş merkezinde çalıştığı, yurt dışında çalışan eşi Hamza Çetin’den boşanmak istediği ve çiftin bugün Manavgat Aile Mahkemesi’nde boşanma duruşmasının olduğu belirtildi.Katherine Çetin’in 3 çocuğuyla yaşadığı, M.Ç.’nin dün gece gelip çocukları kendi evine götürdüğü, ardından yeniden eve gelerek kadını öldürdüğü bildirildi.Sabaha kadar yengesi Katerina Ç.'nin cesedin başında bekleyen M. Ç. sabah saatlerinde polise giderek olayı anlattı.M.Ç.’nin polisteki sorgusu sürüyor.
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