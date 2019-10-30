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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.10.2019 - 21:11, Son Güncelleme:

Yengesine baltayla saldıran şahıs hakim karşısında

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Yengesine baltayla saldıran şahıs hakim karşısında

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yengesine baltayla saldırarak ağır yaralanmasına sebep olan şahıs hakim karşısına çıktı.

21 Ağustos’ta Çaycuma ilçesine bağlı Gökçetabaklar köyünde yengesi Leyla K.’ye baltayla saldırıp yaralanmasına neden olan ve "Silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "Silahla tehdit" suçlamalarıyla 18.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Savaş K. Çaycuma Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanık Savaş K. ifadesinde ağabeyi ve yengesine saldırmadığını, kendilerini tehdit etmediğini söyledi. Leyla K. de sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Leyla K. gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu şahıs zaten beni 2 yıldır öldürmeye teşebbüs ediyor. En son kafamı ve boynumu korumasaydım 71 günlük ölüydüm. Ben sanığın serbest kalmasından korkuyorum. Yine serbest kaldıktan sonra beni öldürmek için elinden geleni yapacak. Her yere müracaatta bulundum. Bana, 'Seni öldüreceğim, kökünüzü kazıyacağım' diyordu. Tutuklanmasından sonra daha da devam ediyor. Ben ölmekten çok korkuyorum. Gerekli cezanın ben ölmeden verilmesini istiyorum. Buna verilecek ceza ben öldükten sonra bir anlamı kalmayacak. Ben adalete güveniyorum. İnşallah adalet gerekeni yapacaktır" diye konuştu.

Yengesine baltayla saldıran şahıs hakim karşısında

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