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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.03.2019 - 06:01, Son Güncelleme:

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Tabancayla oynarken kendini vurdu

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Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Tabancayla oynarken kendini vurdu

Adana'da üstünü örtmek için odasına giren yengesi tarafından yaralı olduğu fark edilen 17 yaşında Y.B. hastaneye kaldırıldı. Ekipler, yaptıkları araştırmada yaralının, elindeki tabancayla yatağında oynadığı sırada yanlışlıkla kendisini vurduğunu tespit etti.

Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde, 17 yaşındaki Y.B'nin üstünü örtmek için odasına giren yengesi, genci yorganın altında fenalaşmış halde bulunca durumu yakınlarına bildirdi. Gencin yorganını kaldırdıklarında yaralı olduğunu fark eden yakınları Y.B'yi özel bir araçla Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü. 

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Buradaki ilk müdahale yapılan Y.B, daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada gencin yatağında bir tabanca ve bir boş kovan buldu. Araştırmalarını sürdüren ekipler, ilk belirlemelere göre, Y.B'nin yatağında yattığı sırada elindeki tabancanın ateş alması sonucu kendisini yaraladığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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