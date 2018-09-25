Yenge Öksüz'e 6 yıl hapis
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘Türk Silahlı Kuvvetler imamı’ olmak suçundan aranan firari Adil Öksüz’ün yengesi Şenay Öksüz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Şenay Öksüz, Tarsus Ceza İnfaz Kurumu’ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Şenay Öksüz, “Mahkemenizin adaletine güveniyorum. Sağlık sebeplerim göz önüne alınarak tahliyemi talep ederim. Sağ mı ölü mü olduğunu bilmediğim bir şahıs nedeniyle burada olduğumu belirtirim” dedi.
Mahkeme Şenay Öksüz’e ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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