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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ceylan SEVER/ İSTANBUL
19.07.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

Yenge cinayetinde tecavüz bulgusu aranıyor

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Yenge cinayetinde tecavüz bulgusu aranıyor

İstanbul Bahçelievler’de 9 ay önce eşinin erkek kardeşi Eymen Omar tarafından fön makinesi kablosuyla boğulduktan sonra cesedi yakılarak vahşice öldürülen 20 yaşındaki Lina Hamid cinayetinde mahkeme tecavüz olup olmadığının belirlenmesi için rapor istedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre Eymen Omar (26) ile kardeşi Emcet Omar (23) 4 aydır eşleriyle birlikte aynı evde yaşıyordu. Yenge cinayetinde tecavüz bulgusu aranıyor
10 Ekim 2017’de Lina Hamid (20) ile Eymen Omar evde yalnızken tartışma çıktı. Omar, Hamid’i fön makinesi kablosuyla boğdu. Kolyesi ve yüzüğünü aldıktan sonra cesedi ateşe vererek evden çıktı. Bahçelievler’de oturdukları 5 katlı binanın 3 katındaki daireleri yandı. Eymen Omar’ın sigara paketinin içinden Lina Hamid’e ait kolye ve yüzük çıktı. Omar hakkında cinayetten ağırlaştırılmış müebbet yağma suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis, eşi Emel Fersi (30) hakkında ise ‘suça yardım etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘BANA EŞİMİN ŞEREFİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ’

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanıklar Emel Fersi, Eymen Omar ve öldürülen Lina Hamid’in eşi müşteki Emcet Omar ve sanık avukatları katıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Eymen Omar tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde, “Olay günü Lina ile ikimiz evde yalnızdık. Kardeşim işte, eşim ise komşuya gitmişti. Lina bana eşimin şerefinin olmadığını söyledi. Sonrasında ise benimle cinsel birliktelik yaşamak istediğini söyledi. Ben de bunu kaldıramadım. Kendi odasındaydık. Tokatladım, bayılınca fön makinesinin kablosunu boynuna dolayarak boğdum” dedi.

‘EŞİME ÇOK GÜVENİYORDUM”

Sanık Emel Fersi “Olaydan 1 gün önce Lina ile evdeki bulaşıklar yüzünden tartışmıştık. Aramızda başka bir husumet olmadı” diye konuştu.
Eşini kaybeden Emcet Omar kardeşi ve onun eşiyle aralarında her aile arasında olan sudan sebeplerden tartışmalar olduğunu söyleyerek, “Eşimle kardeşim arasında ilişki olduğunu düşünmüyorum. Birlikte oturduğumuz evden ayrılacaktık. Şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

ADLİ TIPTAN TECAVÜZ RAPORU İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Aşçı ise Lina Hamid’in tecavüze uğrayıp uğramadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan otopsi sırasında vücudundan alınan örneklerle sanık Eymen Omar’dan sürüntü örneği alınarak karşılaştırılmasını istedi. Emel Fersi’nin ise adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istenmesine karar vererek, Emel Fersi’nin adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine, Eymen Omar’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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