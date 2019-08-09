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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)
09.08.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Yemin töreninde 'en duygusal' an

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Sivas'ta acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 372 Mehmetçik, 5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda düzenlenen törenle yemin etti. Tören sonrası ailelerin buluşması sırasında öksüz bir asker, gözyaşlarına boğuldu. Törene gelen bir kadın ise, "Ben de senin annenim" diyerek askere sarılıp teselli etti.

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  • Gözyaşı döken öksüz askeri, sarılıp, Ben de annenim diyerek teselli etti
  • Gözyaşı döken öksüz askeri, sarılıp, Ben de annenim diyerek teselli etti
  • Gözyaşı döken öksüz askeri, sarılıp, Ben de annenim diyerek teselli etti
  • Gözyaşı döken öksüz askeri, sarılıp, Ben de annenim diyerek teselli etti
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5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda eğitimlerini tamamlayan 1999/3 tertip 1'inci kademe askerler için yemin töreni düzenlendi. Törene 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile asker aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 2 bin 372 Mehmetçik, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Erlere, birliklerine ilk katılım ve başarı belgeleri verildi. 

Törende konuşan Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, "Kutsal vatan hizmetini yapmak için güzel yurdumuzun dört bir yanından şenliklerle ve halaylarla uğurladığınız evlatlarınızın yemin törenini gururla izledik. Bu törene Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen şanlı al bayrağımız, Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda, Kıbrıs’ta ve terörle mücadele harekatında yiğitçe mücadele ederek canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz ve bugün bize ülkemizde özgürce yaşama azmini bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları da şahittir.

Güzel yurdumuzun dört bir yanından gelerek asker ocağında tek yürek olan evlatlarınızın duruşundaki heybet ve bakışlarındaki kararlılık ve omuzlarındaki yüklenecek sorumluluğu almaya hazır olduklarını göstermektedir. Kutsal askerlik vazifesinin ilk evresini bu törenle başarıyla tamamlayan Mehmetçiklerimiz, yiğit evlatlarımız yarınlarımız için bizlere güven telkin etmişlerdir.

Çünkü onlar bu yeminle milletimize sadakatle temsil edeceğini, amirlerine ve emirlere mutlak itaatle ulusumuzun güvenine layık ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacaklarını beyan etmişlerdir. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk ulusu için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsaldır, elzemdir" dedi.

Yemin eden askerlere seslenen Tuğgeneral Erbakan, ''Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza vazifeyi, namus bilip çalışacağınıza parolanızın vatan, millet, bayrak ve şeref olacağının dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum" diye konuştu.

'BEN DE SENİN ANNENİM'

Konuşmanın ardından geçit töreni yapıldı. Törenin bitiminde askerlerin aileleriyle buluşması sırasında duygusal anlar yaşadı.

Bu sırada diğer arkadaşlarının ailesine sarıldığı gören bir asker ise çömelerek ağlamaya başladı.

Annesinin vefat ettiği öğrenilen asker, bir süre gözyaşı döktü. Askerin gözyaşı döktüğünü gören bir aile, yanına giderek teselli etmeye çalıştı. Oğlunun yemin töreni için alana gelen bir kadın ise, "Ben de senin annenim" diyerek ağlayan askere sarıldı. 

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