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    Yemin sonrası kabine açıklanacak

    ANKARA
    28.06.2018 - 23:47 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 8 Temmuz’da Meclis’teki yemin töreninin ardından yeni kabineyi açıklayacağını söyledi.

    Kalın, Bloomberg’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin süreci ve Cumhurbaşkanlığı’ndaki yeni yapılanmaya dair açıklamalarda bulunurken 8 Temmuz’da Meclis’in toplanacağını da hatırlatarak, “Milletvekilleri yemin edecek. Ardından Cumhurbaşkanımız yemin edecek ve sonra da yeni kabineyi açıklayacak. Cumhurbaşkanımız farklı kişilerin bilgi birikiminden istifade etmek ister. Bakanları dışarıdan atamayı değerlendirdiğini zaten ifade etti ama şu anda bir sayı vermem mümkün değil” dedi.

    KURUL SAYISI
    16 bakanlığa ilaveten kurullar oluşturulduğunu hatırlatan Kalın, “Bunlar Cumhurbaşkanı’na raporlar hazırlayacak, politika oluşturacak kurullar. Bunların yapıları da esnek olacak. Şu anda sayıları 9 ama geçici, süreli kurullar da kurabilir. Üyeleri Cumhurbaşkanı atayacak ve ülkenin temel meselelerinde politika üretimine dönük çalışma yapacak. Başkanlıklarını Cumhurbaşkanı yapacak” dedi.

    ABD’YE YANIT
    Kalın, Rusya’dan S-400 füzesi alımı konusunda ‘ABD’nin yaptırım uyarısı’na ilişkin de “Türkiye nereden, hangi savunma sistemini, hangi teknolojiyi alacağına kendisi karar verir. Yaptırım olarak ortaya neyi koyacaklar görelim, biz ona göre gerekli adımlarımızı atarız. Buradan bir geri dönüş söz konusu değil” diye konuştu. 

    Etiketler: ibrahim kalın , kabine , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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