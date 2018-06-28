Yemin sonrası kabine açıklanacak

Kalın, Bloomberg’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin süreci ve Cumhurbaşkanlığı’ndaki yeni yapılanmaya dair açıklamalarda bulunurken 8 Temmuz’da Meclis’in toplanacağını da hatırlatarak, “Milletvekilleri yemin edecek. Ardından Cumhurbaşkanımız yemin edecek ve sonra da yeni kabineyi açıklayacak. Cumhurbaşkanımız farklı kişilerin bilgi birikiminden istifade etmek ister. Bakanları dışarıdan atamayı değerlendirdiğini zaten ifade etti ama şu anda bir sayı vermem mümkün değil” dedi.



KURUL SAYISI

16 bakanlığa ilaveten kurullar oluşturulduğunu hatırlatan Kalın, “Bunlar Cumhurbaşkanı’na raporlar hazırlayacak, politika oluşturacak kurullar. Bunların yapıları da esnek olacak. Şu anda sayıları 9 ama geçici, süreli kurullar da kurabilir. Üyeleri Cumhurbaşkanı atayacak ve ülkenin temel meselelerinde politika üretimine dönük çalışma yapacak. Başkanlıklarını Cumhurbaşkanı yapacak” dedi.



ABD’YE YANIT

Kalın, Rusya’dan S-400 füzesi alımı konusunda ‘ABD’nin yaptırım uyarısı’na ilişkin de “Türkiye nereden, hangi savunma sistemini, hangi teknolojiyi alacağına kendisi karar verir. Yaptırım olarak ortaya neyi koyacaklar görelim, biz ona göre gerekli adımlarımızı atarız. Buradan bir geri dönüş söz konusu değil” diye konuştu.