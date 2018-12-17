Yemin edemeden fezleke
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında dokunulmazlık fezlekesi düzenlendi. Bir yılı aşkın süredir tedavi gören CHP’li Baykal, sağlık durumu nedeniyle Meclis’te henüz yemin etmedi.
Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan 17 yeni fezleke ‘Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a gönderildi. 27. Yasama Dönemi milletvekilleri hakkında yeni düzenlenen 17 fezlekeden 16’sı HDP milletvekillerine ait. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında üç, Tunceli milletvekili Alican Önlü hakkında üç, Batman milletvekili Feleknas Uca hakkında üç, Diyarbakır milletvekili İmam Taşçıer hakkında iki fezleke hazırlandı. Hakkında fezleke düzenlenen diğer HDP milletvekilleri Ayhan Bilgen, Hüda Kaya, Dirayet Dilan Taşdemir, Ayşe Acar Başaran ve Berdan Öztürk oldu. Yeni yasama döneminde Meclis’e 43 fezleke gelmişti. 26’ncı dönemden devreden 252 fezleke ile sayı 295’e yükseldi. Son gelen fezlekelerle birlikte Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a gönderilen fezleke sayısı 312’ye çıkmış oldu.
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