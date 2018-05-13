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    Yemen yolunda Türk gemisinde patlama

    Uğur ERGAN / ANKARA
    13.05.2018 - 01:05 | Son Güncelleme:

    İç savaşın yaşandığı Yemen’e buğday taşıyan İnce İnebolu isimli Türk gemisinde patlama oldu. Patlamanın gemiye füze isabet etmesinden dolayı mı olduğu yoksa teknik bir arıza nedeniyle mi meydana geldiği araştırılıyor.

    İÇ savaşın yaşandığı Yemen’de, İran’ın destek verdiği belirtilen Husilerin kontrolündeki Salif limanına Rusya buğdayı götüren ‘İnce İnebolu’ isimli Türk gemisinde dün patlama meydana geldi. İngiliz haber ajansı Reuters’ın duyurduğu ve geminin gövdesinde meydana geldiği belirtilen patlamayı Türk makamları da doğruladı. Patlamada can kaybı olmadığı bildirildi.

    FÜZE Mİ, ARIZA MI
    Ankara patlamayı yakından takip ediyor. Türkiye, patlama haberinin duyulmasından sonra bölgede Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleriyle temasa geçti. Koalisyon güçleri, gemi kaptanından gelen S.O.S çağrısı üzerine yardım edildiğini ve Suudi Arabistan’ın Yemen sınırına yakın Cizan kentindeki limana güvenli şekilde çekildiği bilgisini paylaştı. Koalisyon yetkilileri, patlamanın gemiye füze isabet etmesinden dolayı mı yoksa teknik bir arıza nedeniyle mi meydana gelip gelmediğinin araştırıldığını, soruşturma tamamlandıktan sonra Türk makamlarına ayrıntılı bilgi verileceğini söylediler.

    RAPOR BEKLENİYOR
    Suudi yetkililer, ilk bulgulardan gemi gövdesinin sol tarafındaki patlamanın içeriden dışarıya doğru olduğunu, bunun gövdedeki aşırı ısınma sonrası teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini iddia ettiler. Türk yetkililer ise, “Ayrıntılı raporu görmeden bir şey söylemek doğru olmaz” bilgisini paylaştı. Bölgede birçok ticari gemi Husi güçlerin saldırısına uğramıştı.

    Etiketler: Türk gemisi , gazetehaberleri , gündem
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