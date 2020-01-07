Yemen türküsü ile Libya eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru ile Yönetim Kurulu Üyelerini ayrı ayrı kabul etti. Basına kapalı olarak yapılan görüşmede şehit aileleri ve gaziler sorunlarını aktardı.

Kılıçdaroğlu ise gündeme ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biz şehitler, şehit aileleri ve gaziler arasındaki ayrımı reddediyoruz. Bu kabul edilemez. Güneydoğu’da PKK’ya karşı mücadele edenlerle 15 Temmuz’da darbeye direnenler arasında ayrımcılığı kabul etmiyorum. Bu ayrımcılık benim vicdanımı yaralıyor. Bu konuda en ciddi mücadeleyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Hepsinin derdine çözüm üretmek bizim görevimizdir.

BİZİM HER ASKERİMİZ DEĞERLİDİR

Bizim her askerimiz değerlidir. Hiçbir askerimizin, hiç bir yavrumuzun burnunun dahi kanamasını istemeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’ta ‘Yemen çöllerinde kavrulup yok olan Anadolu evlatlarının sayısını biliyor musunuz?’ diye sorar. Yemen türküsü her söylendiğinde gözyaşlarını tutamayan da odur. Yaklaşık 100 yıl önce anneler, ‘Yemen bizim neyimize?’ diye sormuş, türküler yakmıştır. Biz o nedenle hiç bir evladımızın başka ülkelerin vekalet savaşlarında şehit olmasını, yaralanmasını, burnunun dahi kanamasını istemeyiz. Mehmetçiğimizi Libya çöllerinden uzak tutulmalı.”