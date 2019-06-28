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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.06.2019 - 19:36, Son Güncelleme:

Yemekteyiz'in sezon finalinde kim birinci oldu? İşte 24-28 Haziran haftası Yemekteyiz'in kazananı

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Yemekteyiz'in sezon finalinde kim birinci oldu? İşte 24-28 Haziran haftası Yemekteyiz'in kazananı

Sunuculuğu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı Yemekteyiz yarışması 28 Haziran Cuma günü sezon finali yaparak sevenlerine kısa bir ara verdi. Yarışmanın sezon finaline girdiği son hafta, Yemekteyiz'de cuma günü haftanın finali gerçekleşti ve bir isim birinci oldu. Peki, Yemekteyiz'in sezon finalinde kim birinci oldu? İşte, 24-28 Haziran haftası Yemekteyiz'in kazanan ismi.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen yemek programı Yemekteyiz'de uzun bir sezonun sonuna gelindi ve yarışma kısa bir süreliğine ekranlara veda etti. Bir hafta boyunca birbirinden iddialı isimler, hazırladığı menülerle rakiplerine karşı yarıştı ve 24 Haziran'da başlayan mücadele, cuma günü son buldu. 28 Haziran Cuma günü yapılan puanlamanın arından bir yarışmacı büyük ödülü alarak haftanın kazanan ismi oldu. İşte, Yemekteyiz yarışmasının bu hafta kazananı.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

24 Haziran'da bir haftalık mücadelesine başlayan Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali gerçekleşti. Yarışmacılardan bir isim sunucu Onur Büyüktopçu ve rakiplerinden aldığı puanlarla adını haftanın şampiyonu olarak yazdırdı. Yemekteyiz'in 24-28 Haziran haftasında Hava Sarısoy birinci oldu. Böylece yarışmacı 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

HAVA SARISOY KİMDİR?

Haftanın ilk yarışmacısı olan Hava Sarısoy Trabzon'lu ve  31 yıllık evli. 3 çocuk annesi olan yarışmacının en büyük keyfini , yaz aylarında memleketine gidip çay, fındık toplayıp yemek yapmak olarak tanımlıyor.

SEMRA DEMİRKOL KİMDİR?

 48 yaşında aslen Sinoplu  ve iki çocuk annesi olan Semra Demirkol, şu anda Müşteri Temsilcisi olarak çalışıyor. İddialı yarışmacılardan olan Semra Demirkol, internet üzerinden yemek siparişi alıp satıyor.

MUAZ YILDIRIM KİMDİR?           

Hayatını animatörlük yaparak kazanan Muaz Yıldırım, 33 yaşında ve 5 yıllık evli.  Bir çocuk babası olan yarışmacının en büyük hobileri arasında yemek yapmak geliyor.

GAMZE UGAN KİMDİR?

24 yaşında öğrenci olan Gamze Ugan, Turizm Otelcilik Mezunu ve şuanda Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünde okuyor.

AYŞEGÜL ALTINBAŞ KİMDİR?

Haftanın son gün yarışmacısı olan Ayşegül Altınbaş, 45 yaşında ve takı tasarımcısı. Gaziantepli olan Ayşegül Altınbaş, evli ve üç çocuk annesi.

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