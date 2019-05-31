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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
31.05.2019 - 19:31, Son GÃ¼ncelleme:

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? 27-31 MayÄ±s haftasÄ± Yemekteyiz kazananÄ±

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Yemekteyiz'de kim birinci oldu? 27-31 MayÄ±s haftasÄ± Yemekteyiz kazananÄ±

TV8 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan gÃ¼ndÃ¼z kuÅŸaÄŸÄ± yemek programÄ± Yemekteyiz'de yapÄ±lan oylama sonucu haftanÄ±n finali gerÃ§ekleÅŸti ve Yemekteyiz birincisi belli oldu. Bir hafta boyunca birbirinden farklÄ± menÃ¼lerle yarÄ±ÅŸan yarÄ±ÅŸmacÄ±lardan biri, cuma gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan oylama sonucu para Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n sahibi oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Ä°ÅŸte, 27-31 MayÄ±s haftasÄ± Yemekteyiz'in kazanan ismi.

SunuculuÄŸunu Onur BÃ¼yÃ¼ktopÃ§u'nun yaptÄ±ÄŸÄ± TV8 ekranlarÄ±nÄ±n sevilen programÄ±ÂYemekteyiz'de 27-31 MayÄ±s haftasÄ±nÄ±n kazanan ismi belli oldu.Â  YarÄ±ÅŸmayÄ± birinci olarak bitiren bir isim 10 bin TL'lik Ã¶dÃ¼lÃ¼n sahibi oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta hangi yarÄ±ÅŸmacÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±? Ä°ÅŸte, 27-31 MayÄ±s haftasÄ± Yemekteyiz birincisi..

YEMEKTEYÄ°Z'DE BU HAFTA KÄ°M BÄ°RÄ°NCÄ° OLDU?

13-17 MayÄ±sÂ  Yemekteyiz'de yarÄ±ÅŸmacÄ±lar hafta boyunca yaptÄ±ÄŸÄ± puanlama ile haftanÄ±n birincisini seÃ§ti ve bir isim 10 bin TL'lik para Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n sahibi olarak haftanÄ±n zirvesine oturdu. Â Yemekteyiz'de bu haftanÄ±n kazanan ismi Semih OruÃ§ oldu. BÃ¶ylece yarÄ±ÅŸmacÄ± para Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n sahibi oldu.

YEMEKTEYÄ°Z'Ä°N BU HAFTAKÄ° YARIÅžMACILARI KÄ°MLER?

ELÄ°F Ã‡AKI

Aslen TokatlÄ± olan Elif Ã‡akÄ±, 26 yaÅŸÄ±ndÄ±. Evli ve 1 Ã§ocuk annesi. Kasiyerlik ve kepÃ§eci olarak Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ.

LEVENT CANSES

Yemekteyiz yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lan Levent Canses, ÅŸarkÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. BirÃ§ok mekanda sahne alan Levent Bey'in kendisine ait bir organizasyon ÅŸirketi var.

ESRA ÃœLKER

GÃ¼zel yarÄ±ÅŸmacÄ± Instagramâ€™Ä± aktif olarak kullanÄ±yor. Esra Ãœlker, en az diÄŸer isimler kadar iddialÄ±.

SEMÄ°H ORUÃ‡

Aslen Ä°zmitli olan Semih OruÃ§, acil tÄ±p teknisyeni. Tek baÅŸÄ±na yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren genÃ§ yarÄ±ÅŸmacÄ±, bu nedenle iyi yemek yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

MELEK ENGÄ°N

Yemekteyiz yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lan Melek Engin evlidir. 43 yaÅŸÄ±nda Ã§ocuk bakÄ±cÄ±sÄ± Trabzonlu 4 Ã§ocuÄŸu var.

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