Yemekteyiz'de kim birinci oldu? 27-31 MayÄ±s haftasÄ± Yemekteyiz kazananÄ±
TV8 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan gÃ¼ndÃ¼z kuÅŸaÄŸÄ± yemek programÄ± Yemekteyiz'de yapÄ±lan oylama sonucu haftanÄ±n finali gerÃ§ekleÅŸti ve Yemekteyiz birincisi belli oldu. Bir hafta boyunca birbirinden farklÄ± menÃ¼lerle yarÄ±ÅŸan yarÄ±ÅŸmacÄ±lardan biri, cuma gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan oylama sonucu para Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n sahibi oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Ä°ÅŸte, 27-31 MayÄ±s haftasÄ± Yemekteyiz'in kazanan ismi.
SunuculuÄŸunu Onur BÃ¼yÃ¼ktopÃ§u'nun yaptÄ±ÄŸÄ± TV8 ekranlarÄ±nÄ±n sevilen programÄ±ÂYemekteyiz'de 27-31 MayÄ±s haftasÄ±nÄ±n kazanan ismi belli oldu.Â YarÄ±ÅŸmayÄ± birinci olarak bitiren bir isim 10 bin TL'lik Ã¶dÃ¼lÃ¼n sahibi oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta hangi yarÄ±ÅŸmacÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±? Ä°ÅŸte, 27-31 MayÄ±s haftasÄ± Yemekteyiz birincisi..
YEMEKTEYÄ°Z'DE BU HAFTA KÄ°M BÄ°RÄ°NCÄ° OLDU?
13-17 MayÄ±sÂ Yemekteyiz'de yarÄ±ÅŸmacÄ±lar hafta boyunca yaptÄ±ÄŸÄ± puanlama ile haftanÄ±n birincisini seÃ§ti ve bir isim 10 bin TL'lik para Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n sahibi olarak haftanÄ±n zirvesine oturdu. Â Yemekteyiz'de bu haftanÄ±n kazanan ismi Semih OruÃ§ oldu. BÃ¶ylece yarÄ±ÅŸmacÄ± para Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n sahibi oldu.
YEMEKTEYÄ°Z'Ä°N BU HAFTAKÄ° YARIÅžMACILARI KÄ°MLER?
ELÄ°F Ã‡AKI
Aslen TokatlÄ± olan Elif Ã‡akÄ±, 26 yaÅŸÄ±ndÄ±. Evli ve 1 Ã§ocuk annesi. Kasiyerlik ve kepÃ§eci olarak Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ.
LEVENT CANSES
Yemekteyiz yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lan Levent Canses, ÅŸarkÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. BirÃ§ok mekanda sahne alan Levent Bey'in kendisine ait bir organizasyon ÅŸirketi var.
ESRA ÃœLKER
GÃ¼zel yarÄ±ÅŸmacÄ± Instagramâ€™Ä± aktif olarak kullanÄ±yor. Esra Ãœlker, en az diÄŸer isimler kadar iddialÄ±.
SEMÄ°H ORUÃ‡
Aslen Ä°zmitli olan Semih OruÃ§, acil tÄ±p teknisyeni. Tek baÅŸÄ±na yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren genÃ§ yarÄ±ÅŸmacÄ±, bu nedenle iyi yemek yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.
MELEK ENGÄ°N
Yemekteyiz yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lan Melek Engin evlidir. 43 yaÅŸÄ±nda Ã§ocuk bakÄ±cÄ±sÄ± Trabzonlu 4 Ã§ocuÄŸu var.
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