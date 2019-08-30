Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte 26 30 Ağustos haftası Yemekteyiz kazananı
İlgi gören yemek yarışması Yemekteyiz'de cuma günü haftanın finali gerçekleşti. 26 Ağustos'da başlayan bir haftalık maratonun ardından, yemek konusunda iddialı olan yarışmacılardan bir isim, topladığı puanlarla haftanın kazananı oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı? İşte 26 30 Ağustos haftası Yemekteyiz kazananı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasında yeni sezon ile beraber heyecan yeniden başladı. Birbirinden farklı beş yarışmacının büyük ödül için mücadele verdiği programda, 30 Ağustos Cuma akşamı haftanın finali gerçekleşti. Hazırladığı menülerle diğer yarışmacılardan puan toplayan bir yarışmacı büyük ödülü almaya hak kazandı. İşte, Yemekteyiz yeni sezonun ikinci haftasında haftanın kazanan ismi...
Yemekteyiz'in 26 30 Ağustos haftasında, aşçılık mesleği yapan Sinan Bey birinci oldu. Böylece yarışmacı para ödülünü almaya hak kazandı.
YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
SİNAN YILDIZ KİMDİR?
Evli ve üç çocuk sahibi Sinan Yıldız, Yemekteyiz'in bu haftaki ilk yarışmacısı oldu. Aşçılık yaparak geçimini sağlayan Sinan Yıldız, diğer dört gün boyunca rakiplerinin menülerini yorumlayacak.
SİBEL AKAN TANYERİ KİMDİR?
Haftanın ikinci gününde 24 yaşındaki Sibel Akan Tanyeri yarıştı. YouTube videoları çeken Sibel Akan Tanyeri, farklı konularda vloglar paylaşıyor. Genç yaşta anne olan Sibel Akan Tanyeri'nin Selen Ebrar ve Selin Hira adında iki kız var.
HAYRİYE TARLAR BİRDEN KİMDİR?
Haftanın üçüncü gün yarışmacısı ise 49 yaşındaki Hayriye Tarlar Birden, oldu. Aslen Antepli olan Hayriye Tarlar Birden, iki çocuk annesi. Birçok farklı işte çalışan Hayriye Tarlar Birden, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle iş hayatına ara verdi.
AYSUN HOCAOĞLU KİMDİR?
İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan 31 yaşındaki Aysun Hocaoğlu, aslen Ardahanlı ve gıda mühendisi.
GÜNGÖR GÜNDÜBEY KİMDİR?
60 Yaşındaki Güngör Gündüzbey, Yemekteyiz'in bu haftaki finaline ev sahipliği yapacak. 43 yıldır evli ve 3 çocuk annesi olan Güngör Gündüzbey, sakin biri gibi görünse de damarına basıldığında sert biri olduğunu söylüyor.
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