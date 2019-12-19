MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı
GeriGündem Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak) (DHA)
19.12.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 15 öğrenci öğlen yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Öğrenciler hastanede tedaviye alındı.

Ereğli Ören İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğle yemeğinde köfte ve patates kızartması yiyen öğrenciler, mide bulantısı şikayetinde bulundu. 15 öğrenci Ereğli İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, öğle verilen köfte ve patates kızartmasının tüm okullara verildiği, çocukların neden etkilendiğinin yapılacak inceleme sonucu ortaya çıkacağı belirtildi. Yemeklerden numune alınırken, soruşturma başlatıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle