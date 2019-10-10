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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Hastanedeki yemekten çıktı! Yetkililer harekete geçti

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Hastanedeki yemekten çıktı! Yetkililer harekete geçti

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi Devlet Hastanesi'nde personele dağıtılan yemekten kertenkele çıktığı iddia edildi. İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili işlem başlatıldığını, ilgililer hakkında gerekli cezanın uygulanacağını açıkladı.

Karakeçili Devlet Hastanesi yemekhanesinde dün öğlen personel, içinde şehriye pilavı da bulunan menüden yedi.

Çalışanların birisinin şehriye pilavı tabağından kertenkele çıktığı iddia edildi. Sağlık çalışanları, durumu hastane yönetimine ve bağlı bulundukları sendikaya bildirdi. Olayla ilgili tutanak tutuldu.

SENDİKADAN AÇIKLAMA

Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Murat Buluç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yemekhane hijyeni, yemek listesi ve yemekhanedeki ayrımcılık ile uğraşırken, son noktayı Karakeçili Devlet Hastanesi'nde yemeğin içinden çıkan yarı pişmiş kertenkele koydu.

Sağlık çalışanları ve hastalarımız, insani koşullarda yemek yemeyi hak ediyor" dedi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinden itibaren bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında çıkan Karakeçili ilçe hastanemizde yemek servisi sırasında tespit edilen uygunsuz yemek konusu ile ilgili çıkan haberlere istinaden, İl Sağlık Müdürlüğümüzce konu hakkında işlemler başlatılmış olup, ilgililer hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İncelemeler sonunda ilgili yemek firmasına para cezası uygulanacağı belirtildi.

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