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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
13.02.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Sultanbeyli'de dehşet! Yemek yaparken yanarak can verdi!

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Sultanbeyli'de dehşet! Yemek yaparken yanarak can verdi!

Sultanbeyli’de mutfakta yemek yapmak isterken bir anda ocak ateşinden elbiseleri tutuşan yaşlı kadın feci şekilde can verdi.

Olay, Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Şen Caddesi’nde saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 70 yaşındaki Saniye Çalışkan isimli kadın evde tek başınayken yemek yapmak istedi. Mutfağa gelen yaşlı kadının, yemeği yaptığı anda ocaktan gelen ateşle önce başörtüsü tutuştu. Paniğe kapılan Çalışkan başörtüsünü söndürmek isterken alevler eteğine sıçradı. Evin içindeki dumandan da etkilenen yaşlı kadın bir anda yere yığıldı. Evde kimse olmaması sebebiyle yaşlı kadın feci şekilde can verdi.

Binadan koku duyan mahalle sakinleri durumu hemen polise ve itfaiyeye haber verdi. Ekipler geldiğinde yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştılar. Daha sonra savcı ve olay yeri inceleme ekipleri de olay yerine geldi. Saniye Çalışkan’ın eşi Nurettin Çalışkan(83) ve çocukları Nihat Çalışkan(57), Suzan Çalışkan(51) ve Bülent Çalışkan(51)’da acı haberi aldıktan sonra hemen oturdukları eve geldi. Çalışkan ailesi olay yerinde gözyaşı döktü. Merhumun cenazesi gerekli işlemlerin ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Durumu kızından öğrendiğini söyleyen Saniye Çalışkan’ın yeğeni Sedat Çalışkan “ Kızım beni aradı. Bana ‘Baba bizim mahallede Şen Caddesi’nde Saniye Çalışkan adında bir kadın ölmüş’ dedi. Bende olsa olsa amcamın hanımı olabilir dedim. Amcamla görüştüm. O bana ‘Yengen evde yanarak ölmüş. Mutfakta yemek yaparken ölmüş’ dedi. O ara komşular geldi. Ambulansı çağırdılar. Bu şekilde olayları duyduk' dedi.

Yemek yaparken yanarak can verdi
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