Yemek yaparak atık projesine destek verdi
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve Okçular Vakfı kurucu mütevelli heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin (TOGEM-DER) sıfır atık projesine destek sağlamak amacıyla organize ettiği ‘Cemre Çarşısı’ etkinliğine katıldı. Bilal Erdoğan, kendisine eşlik eden eşi Reyyan Erdoğan’la stantları gezerek bilgi aldı.
Erdoğan daha sonra sıfır atıkla yapılan yemek çeşitleri stantına geçerek şef Ömür Akkor’la türlü ve türlünün atıklarından çorba yaptı. Bilal Erdoğan, bir şeyi alırken atığı ile ilgili kaygı duymamız gerektiğine dikkat çekerek, “Bu dünyayı kirletiyoruz, bu dünyayı yaşlandırıyoruz, bu dünyayı tüketiyoruz. Halbuki bu dünya değil 7 milyar insana 10 milyar insana da yeter. Yeter ki herkesin tüketim alışkanlıkları dünyaya saygılı bir şekilde yerleşsin” dedi. Sıfır atıkla yapılan yemek çeşitleri stantını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da ziyaret etti. Bıçak tutma tekniği stantta bulunan şefler tarafından beğenilen Bilal Erdoğan, “Asıl püf noktası yemeği severek yapmak” dedi.
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