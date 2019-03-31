Yemek yaparak atık projesine destek verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYemek yaparak atık projesine destek verdi
GeriGündem Yemek yaparak atık projesine destek verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ayşegül USTA / İSTANBUL
31.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yemek yaparak atık projesine destek verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yemek yaparak atık projesine destek verdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve Okçular Vakfı kurucu mütevelli heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin (TOGEM-DER) sıfır atık projesine destek sağlamak amacıyla organize ettiği ‘Cemre Çarşısı’ etkinliğine katıldı. Bilal Erdoğan, kendisine eşlik eden eşi Reyyan Erdoğan’la stantları gezerek bilgi aldı.

Erdoğan daha sonra sıfır atıkla yapılan yemek çeşitleri stantına geçerek şef Ömür Akkor’la türlü ve türlünün atıklarından çorba yaptı. Bilal Erdoğan, bir şeyi alırken atığı ile ilgili kaygı duymamız gerektiğine dikkat çekerek, “Bu dünyayı kirletiyoruz, bu dünyayı yaşlandırıyoruz, bu dünyayı tüketiyoruz. Halbuki bu dünya değil 7 milyar insana 10 milyar insana da yeter. Yeter ki herkesin tüketim alışkanlıkları dünyaya saygılı bir şekilde yerleşsin” dedi. Sıfır atıkla yapılan yemek çeşitleri stantını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da ziyaret etti. Bıçak tutma tekniği stantta bulunan şefler tarafından beğenilen Bilal Erdoğan, “Asıl püf noktası yemeği severek yapmak” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Terör örgütü PKK'ya 'Pençe Operasyonu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'özellikle vurgu yapıyorum' dedi ve bu çağrıda bulundu

Malatya'da şoke eden görüntü... Bir anda göçük altında kaldı

İstanbul’da dev terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var