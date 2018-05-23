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    Yemek masasında kardeşlere kanlı infaz

    Hürriyet Haber
    23.05.2018 - 02:04 | Son Güncelleme:

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde inşaat işçisi iki kardeş bir restoranda yemek yerken uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

    Edinilen bilgiye göre, silahlı 3 kişi, husumetli oldukları ve inşaat işçileri oldukları öğrenilen Emin B. ve kardeşi Yaşar B.’ye restoranda yemek yedikleri sırada mermi yağdırdı. Daha sonra saldırganlar olay yerinden kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemelerine göre Emin B. ve kardeşi Yaşar B.’nin öldüklerine tespit etti. İki kardeşin cesetleri Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna konulurken, polis ekipleri şüpheliler E.K. ve M.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan diğer şüphelinin yakalanması içinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

    Etiketler: Kırklareli , infaz , gündem
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