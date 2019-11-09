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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
09.11.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

Yemek getiren kuryeler kredi kartlarını kopyalamış: 4 gözaltı

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Yemek getiren kuryeler kredi kartlarını kopyalamış: 4 gözaltı

İZMİR'de, yemek siparişi veren müşterilerin kredi kartlarını düzenekli pos cihazıyla kopyalayıp, sonrasında ATM'den para çektiği tespit edilen 1'i Suriye uyruklu 4 kurye gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, tutukladı.

Karşıyaka'da yaşayan 6 kişi, banka kartlarından bilgi ve rızaları dışında para çekildiği yönünde emniyete şikayette bulundu. Araştırma başlatan polis ekipleri, şikayetçilerin aynı online yemek firmasından alışveriş yaptığını, aynı kuryelerin hizmet verdiğini tespit etti. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, yemek firmasının kuryelik hizmeti satın aldığı kurye elemanları İ.G. (30), Ö.F.T. (27) ve Suriye uyruklu A.T.E.'nin (26) içine kart kopyalama düzeneği yerleştirilmiş sahte pos cihazı kullanarak, müştekilerin kart bilgilerini kopyaladıklarını belirledi. M.O.'nun (41) da kopyalanan kart bilgilerini kullanarak, kentin çeşitli ATM'lerinden toplam 12 bin 800 lira çektiği de tespit edildi.

Perşembe günü harekete geçen polis ekipleri, İzmir'de 3, İstanbul'da 1 adrese baskın yapıp, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramada 4 telefon, 2 dizüstü bilgisayar, 7 sim kart, 2 hafıza kartı, 1 flash bellek, 1 cd, 3'üncü şahıslara ait nüfus cüzdanı ve fotokopileri, 1 senet, 14 farklı banka ve kişiye ait kart, 1 manyetik şeritli kartların manyetik şeritlerini okuma ve yazma özelliğine sahip MSR 206 marka cihaz ele geçirildi. Şüphelilerden ele geçirilen kartların yapılan ön incelemesinde, 2 kartın üzerinde basılı numaralarla, manyetik şeritlerde kayıtlı numara bilgilerinin uyuşmadığı tespit edildi. Ayrıca çok sayıda kart ve kimlik bilgisinin de ele geçirildiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.G. ve Ö.F.T., savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. A.T.E. ve M.O. ise çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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