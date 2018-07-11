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    Yemek borusu kanseri belirtileri nelerdir? Yemek borusu kanseri nedir?

    Hürriyet Haber
    11.07.2018 - 15:57 | Son Güncelleme:

    Yemek borusu kanseri, genelde kanlı balgam, kalsiyum yüksekliği gibi belirtilerle tespit edilebilmektedir. Özofagus olarak da bilinen yemek borusu kanseri, yutma güçlüğü, ses kısıklığı ve gıdaların ağza gelmesi şikayetleri ile ortaya çıkabilmektedir. Peki, yemek borusu kanseri tedavisi nasıl yapılır? İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler ışığında bu hastalık hakkında bazı bilgiler

    Özefagus  (yemek borusu) kanseri iç tabakasından gelişen kötü huylu tümörleridir. Tümör, yemek borusunun içinde aşağıya, yukarıya ve içeriden dışarı doğru yayılım yapar. Aynı zamanda lenf ve kan damarları yoluyla da vücudun diğer alanlarına sıçrayabilir.

    Şikayetleri: Yutma güçlüğü, kilo kaybı, iştahsızlık, kusma, gıdaların ağza geri gelmesi, boğulma hissi, kanama, ağrı ve ses kısıklığı, midede yada göğüs bölgesinde yanma hissi görülebilir.

    Bulguları: Kanlı balgam, akciğer-karaciğer ve santral sinir sistemi tutulumu bulguları ve kalsiyum yüksekliği

    Tanı: Özofagus kanseri şüphesi olan tüm hastalarda endoskopik inceleme en önemli tanı aracıdır. Endoskopi ile sadece tanı  değil, tedavinin ne şekilde yapılacağının tespiti de yapılabilir. Hatalığın yayılının değerlendirmek için bilgisayarlı tomografi, MR ve PET-BT de kullanılmaktadır. 

    Tedavi: Özofagus kanserlerinde tedavi şekli tümörün evresi ve yeri olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Erken dönemde tanı almış hastalarda  en etkili tedavi yöntemi cerrahidir. Sadece cerrahi tedavinin veya radyoterapinin yeterli olamayacağı bazı vakalarda kombine tedaviler düşünülebilir. İlerlemiş durumlarda cerrahi tedavi sadece hastanın beslenmesinin teminine yönelik olarak yapılabilir.

    Tedavi Sonrası: Tümöre uygulanan tedavi şekline göre tedaviyi uygulayan hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta takibi yapılır.

    Etiketler: yemek borusu kanseri , yemek borusu kanseri belirtileri
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