Yemek borusu kanseri belirtileri nelerdir? Yemek borusu kanseri nedir?

Özefagus (yemek borusu) kanseri iç tabakasından gelişen kötü huylu tümörleridir. Tümör, yemek borusunun içinde aşağıya, yukarıya ve içeriden dışarı doğru yayılım yapar. Aynı zamanda lenf ve kan damarları yoluyla da vücudun diğer alanlarına sıçrayabilir.

Şikayetleri: Yutma güçlüğü, kilo kaybı, iştahsızlık, kusma, gıdaların ağza geri gelmesi, boğulma hissi, kanama, ağrı ve ses kısıklığı, midede yada göğüs bölgesinde yanma hissi görülebilir.

Bulguları: Kanlı balgam, akciğer-karaciğer ve santral sinir sistemi tutulumu bulguları ve kalsiyum yüksekliği

Tanı: Özofagus kanseri şüphesi olan tüm hastalarda endoskopik inceleme en önemli tanı aracıdır. Endoskopi ile sadece tanı değil, tedavinin ne şekilde yapılacağının tespiti de yapılabilir. Hatalığın yayılının değerlendirmek için bilgisayarlı tomografi, MR ve PET-BT de kullanılmaktadır.

Tedavi: Özofagus kanserlerinde tedavi şekli tümörün evresi ve yeri olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Erken dönemde tanı almış hastalarda en etkili tedavi yöntemi cerrahidir. Sadece cerrahi tedavinin veya radyoterapinin yeterli olamayacağı bazı vakalarda kombine tedaviler düşünülebilir. İlerlemiş durumlarda cerrahi tedavi sadece hastanın beslenmesinin teminine yönelik olarak yapılabilir.

Tedavi Sonrası: Tümöre uygulanan tedavi şekline göre tedaviyi uygulayan hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta takibi yapılır.