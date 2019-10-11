Yekten ne demek? Demet Akalın'ın Yekten şarkısının sözleri
Yekten kelimesinin anlamı bir kliple gündeme geldi. Demek Akalın- Haktan ikilisinin düet yaptığı Yekten şarkısının klibi sosyal medya platformlarında dönmeye devam ediyor. Peki, Yekten ne demek? İşte, Demet Akalın'ın Yekten şarkısının sözleri
Türk Dil Kurumu’nun resmi sayfasından yapılan bilgilendirmeye göre, yekten kelimesi birdenbire, durum dururken anlamlarına geliyor. İşte, TDK’nın zarf olarak cümle içerisinde geçen yekten kelimesine yönelik açıklaması:
1. zarf Birden, birdenbire, ansızın:
"Sabunlu elleriyle kapıyı açıp da kâhya kadın, selam sabahtan evvel, yekten ona, Rabia'yı niçin öğleden sonra dersten alıkoyduğunu sorunca şaşırdı." - Halide Edip Adıvar
2. zarf Durup dururken.
YEKTEN ŞARKI SÖZLERİ
Issız bir adada tek başına
Kalmak gibi seninle birlikte olmak
Bi yolun sonuna çok inanıp da
Yolda kalmak gibi seninle solmak
Adını bile unutsam keşke
Tüm anılarım senle bitse
Beni bana yekten
Kırdıran hayatın
Nedenini bilsem
Ne fark eder ki?
Oluruna bir sen
Bir ben inanırım
Yeni yola dönsem
Ne fark eder ki?
Beni bana yekten
Kırdıran hayatın
Nedenini bilsem
Ne fark eder ki?
Oluruna bir sen
Bir ben inanırım
Yeni yola dönsem
Ne fark eder ki?
Bana iyi gelecek mi
Bilsem neden gittiğini?
İçim soğur mu dersin?
Haber alsam başkasını sevdiğini
Beni bana yekten
Kırdıran hayatın
Nedenini bilsem
Ne fark eder ki?
Oluruna bir sen
Bir ben inanırım
Yeni yola dönsem
Ne fark eder ki?
Beni bana yekten
Kırdıran hayatın
Nedenini bilsem
Ne fark eder ki?
Oluruna bir sen
Bir ben inanırım
Yeni yola dönsem
Ne fark eder ki?
Beni bana yekten
Kırdıran hayatın
Nedenini bilsem
Ne fark eder ki?
Oluruna bir sen
Bir ben inanırım
Yeni yola dönsem
Ne fark eder ki?
Ne değişir ki?
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