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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Yekten ne demek? Demet Akalın'ın Yekten şarkısının sözleri

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Yekten ne demek? Demet Akalın'ın Yekten şarkısının sözleri

Yekten kelimesinin anlamı bir kliple gündeme geldi. Demek Akalın- Haktan ikilisinin düet yaptığı Yekten şarkısının klibi sosyal medya platformlarında dönmeye devam ediyor. Peki, Yekten ne demek? İşte, Demet Akalın'ın Yekten şarkısının sözleri

Türk Dil Kurumu’nun resmi sayfasından yapılan bilgilendirmeye göre, yekten kelimesi birdenbire, durum dururken anlamlarına geliyor. İşte, TDK’nın zarf olarak cümle içerisinde geçen yekten kelimesine yönelik açıklaması:

1. zarf Birden, birdenbire, ansızın:

"Sabunlu elleriyle kapıyı açıp da kâhya kadın, selam sabahtan evvel, yekten ona, Rabia'yı niçin öğleden sonra dersten alıkoyduğunu sorunca şaşırdı." - Halide Edip Adıvar

2. zarf Durup dururken.

YEKTEN ŞARKI SÖZLERİ

Issız bir adada tek başına
Kalmak gibi seninle birlikte olmak
Bi yolun sonuna çok inanıp da
Yolda kalmak gibi seninle solmak
Adını bile unutsam keşke
Tüm anılarım senle bitse
Beni bana yekten
Kırdıran hayatın
Nedenini bilsem
Ne fark eder ki?
Oluruna bir sen
Bir ben inanırım
Yeni yola dönsem
Ne fark eder ki?
Beni bana yekten
Kırdıran hayatın
Nedenini bilsem
Ne fark eder ki?
Oluruna bir sen
Bir ben inanırım
Yeni yola dönsem
Ne fark eder ki?
Bana iyi gelecek mi
Bilsem neden gittiğini?
İçim soğur mu dersin?
Haber alsam başkasını sevdiğini
Beni bana yekten
Kırdıran hayatın
Nedenini bilsem
Ne fark eder ki?
Oluruna bir sen
Bir ben inanırım
Yeni yola dönsem
Ne fark eder ki?
Beni bana yekten
Kırdıran hayatın
Nedenini bilsem
Ne fark eder ki?
Oluruna bir sen
Bir ben inanırım
Yeni yola dönsem
Ne fark eder ki?
Beni bana yekten
Kırdıran hayatın
Nedenini bilsem
Ne fark eder ki?
Oluruna bir sen
Bir ben inanırım
Yeni yola dönsem
Ne fark eder ki?
Ne değişir ki?

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