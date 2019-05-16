Yekta Güngör Özden'in acı günü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYekta Güngör Özden'in acı günü
GeriGündem Yekta Güngör Özden'in acı günü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
16.05.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Yekta Güngör Özden'in acı günü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yekta Güngör Özden'in acı günü

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden'in vefat eden eşi Fatma Necla Özden'in cenazesi, toprağa verildi.

Ankara'da dün 88 yaşında vefat eden Fatma Necla Özden için Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Namaza, Özden'in yakınlarının yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski Anayasa Mahkemesi başkanları Haşim Kılıç, Mustafa Bumin, eski Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve çok sayıda siyasetçi ile yargı mensubu katıldı.

Özden'in cenazesi, kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Havanın sıcak olması nedeniyle cenaze namazı öncesi kısa süreli baygınlık geçiren Yekta Güngör Özden'e sağlık ekipleri müdahale etti. Cenaze namazına katılan Özden, namaz sonrası da bir süre ambulansta kontrol altında tutuldu. Özden, namaz öncesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Emekli büyükelçinin eşine başsağlığı

Öte yandan, vefat eden eski Büyükelçi Korkmaz Haktanır için de yine Kocatepe Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Kılıçdaroğlu, namaz öncesi Korkmaz Haktanır'ın eşi Handan Haktanır'a başsağlığı dileğinde bulundu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Ordu Valisi'nden flaş açıklama

Dehşet anlarını anlattı: 'Ayağa kalktık ama...'

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! Otobüs firmalarına izin çıktı…

Kadıköy'de korkunç olay! Kucağındaki bebeği bırakmıştı