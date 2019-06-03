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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli) (DHA)
03.06.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Yeğenini kurtarmak isteyen amca canından oldu

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Yeğenini kurtarmak isteyen amca canından oldu

İzmit'te yeğeninin kocası J.E. tarafından sokak ortasında dövüldüğünü gören Mübarek Bağcıer araya girmeye çalışınca kavga çıktı. J.E. tarafından bıçaklanan Mübarek Bağcıer, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, cuma günü İzmit Fevziye Camii yakınında meydana geldi. Mübarek Bağcıer, yeğeninin kocası J.E. tarafından sokak ortasında dövüldüğünü görünce araya girmeye çalıştı. Bu sırada, Mübarek Bağcıer ile J.E. arasında tartışma çıktı. Tartışma J.E.'nin kardeşi B.E.'nin de katılmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bu sırada J.E., üzerinde bulunan bıçakla Mübarek Bağcıer'i bacağından yaraladı. Mübarek Bağcıer kanlar içerisinde yere yığılırken, J.E. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bağcıer, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirildiği sırada kalbi duran Bağcıer, kalp masajının ardından hayata döndürüldü.

Ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mübarek Bağcıer, burada Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Bağcıer, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Polis J.E.'yi yakalamak için çalışmalarına devam ederken, Mübarek Bağcıer'in cenazesi defnedilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi.

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