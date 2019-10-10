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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Yediği turşudan zehirlendi, 20 gün uyutuldu 48 gün hastanede kaldı

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Yediği turşudan zehirlendi, 20 gün uyutuldu 48 gün hastanede kaldı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde annesi Ziynet Yaşar ile birlikte yedikleri turşudan zehirlenen Nisanur Yaşar (15), 20 gün uyutulup, 48 gün tedavi gördüğü hastaneden pasta keserek çıktı. Doktorlarına patetesli sigara böreği sözü veren Nisanur, bir an evvel annesinin de iyileşmesini istedi.

Doğubayazıt ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Ziynet Yaşar, kızı Nisanur ile birlikte evde yaptıkları çaşır turşusundan yedi. İlk gün bir şey olmayan anne ve kızı ertesi gün rahatsızlanınca Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Teşhis konulamayan anne ve kız evine gönderildi. Bir gün sonra yeniden rahatsızlanan anne ve kızı yoğun bakımda ilk müdahele yapıldıktan sonra Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi. Anne Ziynet Yaşar erişkin yoğun bakıma kaldırılırken, kızı Nisanur çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yoğun bakımda 20 gün boyunca uyutulan Nisanur, Uzman Dr. Nuri Alaçakır, görevli doktorlar Adem Dursun ve Tuba Güler'in uyguladığı tedavi sonrası yavaş yavaş sağlığına kavuştu. Hastaneye yattıktan 48 gün sonra taburcu edilen Nisanur için doktor ve servis görevlileri pasta kesti. Çok mutlu olduğunu söyleyen Nisanur, halen yoğun bakımda tedavi gören annesinin de bir an evvel sağlığına kavuşmasını diledi. 

Evde annesiyle birlikte konserve turşu yediklerini söyleyen Nisanur Yaşar, "O gün bir etkisi olmadı, ertesi gün baş dönmesi, bulanıklık ve gözümde kararma olunca hastaneye gittik ama bir teşhis konulmadı. Bir gün sonra nefes darlığı, annemin dilinde şişlik başlayınca yeniden hastaneye gittik, bu kez bizi yoğun bakıma kaldırdılar. Sonradan haberim yok, buraya gelmişiz" dedi. 

Doktorlar ve yoğun bakım görevlilerinin kendisiyle yakından ilgilendiğini belirten Nisanur Yaşar, eve gittikten sonra kendilerine patatesli sigara böreği yaparak teşekkür edeceğini söyledi. 

'BİLİNCİ AÇIK, NEFES ALAMIYORDU'

Nisanur Yaşar'ın yoğun bakıma getirildiği zaman bilincinin açık olmasına rağmen nefes alamadığını belirten Çocuk Yoğun Bakım Sorumlusu Uzman Dr. Nuri Alaçakır, boynunda açtıkları küçük bir delikle solunum desteği yaptıklarını ifade etti. 20 gün uyutulan Nisanur'un artık iyileştiğini vurgulayan Alaçakır, hastaneye geldikten 48 gün sonra taburcu ettiklerini söyledi. Alaçakır, evlerde hazırlanan konservelerden kaynaklanan zehirlenmelere de dikkat çekerek hijyen ve saklama koşullarına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

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