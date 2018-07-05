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    Yedek olmayı kim ister

    Gamze KOLCU / ANKARA
    05.07.2018 - 22:38 | Son Güncelleme:

    Başkanlık Divanı’nı önceki gün toplayan İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in, AK Parti ile ittifak iddialarıyla ilgili “Biz MHP’nin yerine değil, AK Parti’nin yerine gelmeyi hedefliyoruz. Yedek olmayı kim ister” dediği öğrenildi.

    SÖYLEM YANLIŞLIĞI

    İYİ Parti’nin Başkanlık Divanı’nında Akşener seçim sürecini, CHP, Saadet ve DP ile yapılan Millet İttifakı’nın artılarını ve eksilerini değerlendirdi. Yaklaşık üç saat süren toplantıda ittifakın ‘söylem yanlışlığının’ öne çıktığı öğrenildi. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ittifak, partileri rejim değişikliğinin oylandığını yeterince anlatamadı. Seçimde, rejim değişikliğinin oylandığının anlatılması gerektiğinin altı çizilirken, diğer ittifak bileşenlerinin geçmiş seçimlerde olduğu gibi 5 yıllık başbakan ve milletvekili seçimi yapılıyormuş gibi kampanya yürütmesinin başarısız sürecin en önemli sebebi olduğu ve seçimi sıradanlaştırdığı fikrinde birleşildi. İttifakın ‘sol cephe’ olarak işaret edilmesi nedeniyle, “Sosyolojik gerçek çalıştı. Yüzde 65 sağ-yüzde 35 sol seçmen dengesi kendini yeniden gösterdi” değerlendirmesinin yapıldığı öğrenildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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