Yedek astsubaylık başvurusu nasıl yapılır?
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyacı başta olmak üzere değişen zaman, ihtiyaç ve imkanlar gibi etkenler de dikkate alınarak öngörülebilir olarak kurgulanan yeni sistemle oluşturulan yedek astsubaylık, askerlik çağına gelen gençlerin yoğun ilgisini çekiyor. Peki, yedek astsubaylık başvurusu nasıl yapılır?
Yeni askerlik sistemi kapsamında hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören yedek astsubaylık uygulamasına kısa sürede 9 bine yakın yükümlü başvuru yaptı. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
Bedelli askerlik uygulamasının da devamlı hale getirildiği sistemde meslek yüksek okulu mezunları için oluşturulan yedek astsubaylık uygulaması yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 9 bine yakın gencin yedek astsubay olabilmek için başvurduğu yeni sistemle ikinci altı ay için askerde kalmak isteyenlere de 2 bin liranın üzerinde harçlık, TOKİ'de ve TSK'ya personel alımlarında öncelik gibi çeşitli haklar sağlanıyor.
Yeni askerlik sistemindeki uygulamalara yönelik başvuru işlemleri e-devlet ve askerlik şubelerinden sürüyor. Yedek subay ve yedek astsubaylık hakkına sahip olanlardan 2019'da silah altına alınmak isteyip yoklaması olmayanlar, temmuz ayı içinde yoklamalarını yaptırıp bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yaptı.
Yükümlülerin hak kaybının önlenmesi için de müracaat süresi 20 Ağustos'a kadar uzatıldı.
2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar ise 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.
İki veya üç yıllık meslek yüksek okulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenlerden seçilmeyen yükümlüler, askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecek.
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