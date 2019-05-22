Yedek astsubay maaşları ne kadar olacak? Şartlar neler?
Yedek astsubay maaşları ve hakları, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamasının ardından gündemde yer almaya başladı. 2 yıllık üniversite mezunlarının Yedek astsubay olabileceği sistemde detaylar merak konusu oldu. Peki, yedek astsubay maaşları ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Yedek astsubay maaşları ve şartları hakkında detaylar sorgulanmaya devam ediliyor. Bakan Akar'ın detaylarını açıkladığı sistemin ardından maaşlar hakkında detayları sorgulamaya başlayan vatandaşlar, sistemin detaylarına vakıf olmak istedi. İşte, yedek astsubay maaşları ve şartları hakkında bazı bilgiler
KİMLER YEDEK ASTSUBAY OLABİLECEK?
Yeni sistemle birlikte çok önemli olarak nitelendirdiği "yedek astsubaylık" uygulamasının da hayata geçirileceğini açıklayan Bakan Akar, şöyle konuştu:
"Yedek astsubaylıkla, meslek yüksek okulunu bitirdikten sonra herhangi bir şekilde zorlamayla 4 yıllık okul bitirmenize gerek yok diyoruz. Mesleğinizi seviyorsanız bunu yapın, askerlikten dolayı bunu değiştirmeye kalkmayın, böylece ara personel konusunda da sıkıntı oluşmasın istiyoruz. Yedek astsubaylığa kontenjanların uygun olması ve istemeleri durumunda lisans ve lisans üstü mezunları da başvurabilecek. Buraya geldiklerinde iki aylık temel ve sınıf eğitiminin ardından maaşlı olarak 10 ay faaliyetlerini yapacak. Toplamda 12 ayın bitirilmesinin ardından gençler isterse terhis olabilecek. İstek, ihtiyaç ve kadroya göre kendilerine 'Kalmak ister misiniz' diye soracağız. Kalmak isteyenler astsubay olarak devam edecek. Yine astsubaylığa müteakip istenilen kriterleri karşıladıkları takdirde subaylığa geçebilecek."
ASTSUBAYLARIN HAKLARI NEDİR?
Bakan Akar tarafından duyurulan yedek astsubayların görev ve hakları konusunda henüz bir gelişme yer almazken, görevlerine devam eden mevcut astsubayların bazı hakları şu şekilde sıralanabilir;
*Nöbetçi ve vazifeli olmayan veya kendisine ayrıca hususi bir vazife verilmeyen subay, askeri memur ve astsubaylar günlük mesai veya eğitimin bitiminde vazife mahallinden ayrılabilirler.
*Subay, askeri memur ve astsubaylar vazife dışında sivil elbise giyebilirler. Sivil elbise ile vazife yerine giriş ve çıkışlar talimatnamede düzenlenir.
*Subay ve astsubaylar hizmet dışında da resmi veya sivil elbise ile zati tabancalarını göze görünmeyecek şekilde taşıyabilirler.
YEDEK ASTSUBAY NEDİR? MAAŞLARI NE KADAR?
Astsubay: Hususi kanununa göre Silahlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbeyi haiz olan askerdir.
Yedek astsubayların görevleri, yetkileri ve maaşları hakkında henüz resmi bilgi yer almıyor.
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