YDUS snavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YDUS sınav yeri sorgulama
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) için geri sayım devam ediyor. Sınava günler kala hazırlıklarını sürdüren adaylar, AİS sayfası üzerinden sorgulanan YDUS sınav giriş yerlerini nasıl öğreneceklerini araştırıyor. Peki, YDUS sınavı ne zaman hangi tarihte yapılacak? YDUS sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM YDUS sınav yeri sorgulama ve sınav tarihi.
2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) başvurularını daha önce yapan adaylar sınav için beklemeye başladı. Sınava katılacak olan vatandaşlar, sınav günü ve tarihiyle ilgili detayları merak ediyor. Peki, YDUS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, 2019 YDUS sınav yerleri hakkında ayrıntılar.
2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2019-YDUS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden alabilecekler.
YDUS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI
ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2019 YDUS sınavı 22 Aralık Pazar günü gerçekleşecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
SINAV NASIL OLACAK?
Sınav; Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Üroloji uzmanlık ana dallarında yapılacaktır.
Aşağıda yer alan uzmanlık ana dallarındaki sınavlarda çoktan seçmeli sorular yer alacaktır:
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Aşağıda yer alan uzmanlık ana dallarındaki yazılı sınavlarda açık uçlu sorular yer alacaktır:
Çocuk Cerrahisi
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Göğüs Hastalıkları
Halk Sağlığı
Kalp ve Damar Cerrahisi
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Sınav soruları, içerik açısından adayın uzmanlık eğitiminde kendinden beklenen performansı en iyi şekilde sürdürebilmesini mümkün kılacak temel bilgileri değerlendirmek amacıyla sınavın yapıldığı ana dal genel eğitim programı çerçevesinde hazırlanacaktır.
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