YDUS snavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YDUS sınav yeri sorgulama

2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) başvurularını daha önce yapan adaylar sınav için beklemeye başladı. Sınava katılacak olan vatandaşlar, sınav günü ve tarihiyle ilgili detayları merak ediyor. Peki, YDUS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, 2019 YDUS sınav yerleri hakkında ayrıntılar.

2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2019-YDUS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden alabilecekler.

YDUS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

YDUS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2019 YDUS sınavı 22 Aralık Pazar günü gerçekleşecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAV NASIL OLACAK?

Sınav; Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Üroloji uzmanlık ana dallarında yapılacaktır.

Aşağıda yer alan uzmanlık ana dallarındaki sınavlarda çoktan seçmeli sorular yer alacaktır:

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Genel Cerrahi

İç Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Aşağıda yer alan uzmanlık ana dallarındaki yazılı sınavlarda açık uçlu sorular yer alacaktır:

Çocuk Cerrahisi

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Göğüs Hastalıkları

Halk Sağlığı

Kalp ve Damar Cerrahisi

Nöroloji

Ortopedi ve Travmatoloji

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Radyoloji

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Patoloji

Üroloji

Sınav soruları, içerik açısından adayın uzmanlık eğitiminde kendinden beklenen performansı en iyi şekilde sürdürebilmesini mümkün kılacak temel bilgileri değerlendirmek amacıyla sınavın yapıldığı ana dal genel eğitim programı çerçevesinde hazırlanacaktır.