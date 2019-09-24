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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.09.2019 - 22:09, Son Güncelleme:

YDUS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) tercihleri başladı! ÖSYM YDUS tercih sayfası

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YDUS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) tercihleri başladı! ÖSYM YDUS tercih sayfası

YDUS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) tercih işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınmaya başlandı. 24-26 Eylül tarihlerinde tercihlerini yapacak olanlar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden tamamlayacaklar. Peki, YDUS tercihleri nasıl yapılacak? İşte, 2018 YDUS tercih işlemleri genel bilgileri...

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018 YDUS) sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından, tercih işlemleri ÖSYM tarafından başlatıldı. Kurumun internet sitesinde yaptığı duyuruya göre, yerleştirme işlemleri 2018-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır. İşte, YDUS tercihleri hakkın detaylar.

2018- YDUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2018 YDUS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden internet aracılığıyla alınacaktır. 24 Eylül'de başlayan tercihler 26 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.

Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2018- YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Adaylar, tablolarda yer alan programların önceki dönemin YDUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilirler. Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir.

ÖSYM YDUS TERCİH SAYFASI

YDUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY) (http://tuk.saglik.gov.tr/mevzuat.html) uyarınca, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) yan dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar ile 1219 sayılı Kanunun Ek 14. maddesinin 2. fıkrası hükmünce, bu Kanunun Ek-1 sayılı çizelgesinin 3. sütununda uzmanlık eğitimini kısa süreli olarak yapabilecekleri belirlenen uzmanlar arasından ana dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Yarışma esaslarına dayanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), mesleki bilgi üzerine yapılır. Sınavın amacı uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

YDUS TERCİH KILAVUZUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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