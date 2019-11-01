YDUS başvuruları başladı! YDUS başvuruları ne zaman bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları alınmaya başladı. Adaylar, ÖSYM AİS sistemi üzerinden başvurularını tamamlayabilir. Peki, YDUS başvuruları ne zaman bitecek?
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, adaylar, 22 Aralık'ta yapılacak 2019-YDUS için başvurularını 1-11 Kasım'da yapacak. İşte, YDUS hakkında merak edilen ayrıntılar..
2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) başvuruları alınmaya başladı. Duyuruda, sınava başvuracak adayların ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-YDUS Başvuru Kılavuzu'nu incelemeleri gerektiği belirtildi.
YDUS için başvuru ücreti ise 360 TL olarak belirlendi. Adaylar ücretlerini kılavuzda belirtilen anlaşmalı bankalar aracılığıyla belirtilen süreler içinde tamamlamalı.
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