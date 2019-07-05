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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.07.2019 - 21:58, Son Güncelleme:

YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanı tercihleri başladı! Son tarih ne zaman?

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YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanı tercihleri başladı! Son tarih ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-YDUS) tercih işlemleri başladı. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden tamamlayabilecekler. Tercihlerin ardından, YDUS yerleştirme ve ek yerleştirme süreci başlayacak. Peki, 2019 YDUS tercihleri ne zaman bitecek? İşte, o konuya ilişkin bilgiler.

Tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçmek için düzenlenen 2018 YDUS'ta heyecanlı bekleyiş sona erdi. Geride kalan sınavın ardından, YDUS'ta başarılı olan adaylar için bir sonraki süreç olan tercih işlemleri başladı. ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanı tercihleri 5 Temmuz tarihinden itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden alınacak. İşte, 2018-YDUS tercihleriyle ilgili bilgiler.

YDUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanı için 2018 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-YDUS) tercih işlemleri 05-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden internet aracılığıyla alınacaktır. Yerleştirme, 2018-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kuralla göre yapılacaktır.

YDUS TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

YDUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme yapılabilmesi için tercih bildirimi sırasında ilgili ana dalda uzman unvanı almış olmak şarttır.

Adaylar, sınav sonuçları açıklandıktan sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.

5.3. Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapılacaktır. Yanlış veya eksik girilen tercihler geçersiz sayılır. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın girilmesi durumunda girilen program tercih edilen program gibi işlem görür. Tercihlerin elektronik ortama yanlış aktarılmasından doğacak sonuçlardan aday sorumludur.

EK YERLEŞTİRME NASIL OLACAK? 

2018-YDUS sınavı sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi
olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2018-YDUS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanlarını ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sayfasından öğreneceklerdir. Ek yerleştirme kontenjanlarına başvurabilmek için aşağıdaki koşulların tümünü karşılamak gerekir.

a) 2018-YDUS'a girmiş olmak,

b) 2018-YDUS sonunda hiçbir programa yerleşmemiş olmak,

c) Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 ve üzerinde olmak

 

 

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