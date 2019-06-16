YDT sınavı saat kaçta yapılacak, sınav kaçta bitecek?
YKS maratonunun ikinci oturumu olan AYT sona erdi. Yaklaşık 2 milyon aday, 180 dakikada toplam 160 soru çözdü. İkinci oturumun tamamlanması ardından gözler YKS'nin üçüncü yani son oturumu olan YDT'ye çevrildi. Peki, YDT sınavı saat kaçta yapılacak, sınav kaçta bitecek?
Üç oturumdan oluşan YKS'nin ilk iki oturumları TYT ve AYT, 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Aylardır hazırlandıkları YKS'nin büyük bir çoğunluğunu geride bırakan üniversite adayları şimdi YDT'yi bekliyor. Sabah oturumunda yapılan AYT ardından YDT için hazırlıklar başlayacak. Peki, YDT sınavı saat kaçta yapılacak, sınav kaçta bitecek?
YDT SAAT KAÇTA VE SINAV KAÇ DAKİKA?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu olan YDT 16 Haziran Pazar günü saat 15.45'te uygulanacak. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir. Sınavda adaylara 120 dakika süre verilecektir.
SONUÇLAR 18 TEMMUZ’DA
ÖSYM, sonuçların 18 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu. Yine ÖSYM’nin duyuracağı takvime ve kılavuza göre tercihler yapılacak.
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