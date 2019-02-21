YDS'de geç başvuru şansı! YDS/1 geç başvuru işlemi nasıl yapılır?
ÖSYM'nin başvurularını süresi içinde yapamayan adaylar için geçtiğimiz dönemlerde aldığı 'geç başvuru günü' kararı çerçevesinde, 2019 YDS/1 sınavına başvurmak isteyen adaylar bugün başvuru yapabilecek. Peki, YDS geç başvuru işlemi nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) geç başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2019-YDS/1 geç başvuruları bugün 23:59'a kadar AİS üzerinden yapılabilecek. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
ÖSYM'nin başvurularını süresi içinde yapamayan adaylar için bir gün ile sınırlı olmak üzere aldığı "geç başvuru günü" kararına göre, 2019 YDS/1 sınavına başvurmak isteyen adaylar, bugün başvuru yapabilecek.
Adaylar, YDS sınav kılavuzunda belirtilen sınav ücretini, sadece internet bankacılığı üzerinden artırımsız olarak saat 23.59'a kadar yatırılabilecek. Öte yandan, YDS/1 geç başvuru ücreti 180 TL olarak belirlendi.
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YDS HAKKINDA BİLGİ
Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. İlgili mevzuatta Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılan atıflar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılmış sayılır.
YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak, bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.
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