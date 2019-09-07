YDS yarın saat kaçta yapılacak? 2019 YDS/2 kaç dakika sürecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) için geri sayım başladı. 41 il ve 47 sınav merkezinde yapılacak olan sınava 73 bin 779 aday katılım sağlayacak. Sınav için son hazırlıklar devam ederken, adaylar da YDS sınavının saati hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, YDS yarın saat kaçta yapılacak? YDS kaç dakika sürecek?
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan YDS/2 8 Eylül Pazar günü tüm yurtta uygulanacak. YDS 2019/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylar sınavda kendilerine yöneltilen 80 soruya cevap arayacak. İşte, YDS süresi ve saati hakkında detaylı bilgiler.
YDS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ SAAT SÜRECEK?
3 bin 779 adayın gireceği YDS/2 sınavı 8 Eylül 2019'da saat 10.15’te başlayacak. Sınav 3 saat (180 dakika) sürecek. Adayların sınav günü, sınav giriş belgeleri ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu olacak.
ÖSYM BAŞKANI'NDAN ADAYLARA ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pazar günü 41 il ve 47 sınav merkezinde yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2019-YDS/2) 73 bin 779 adayın gireceğini bildirdi. Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019-YDS/2’nin çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler şeklinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde düzenleneceğini belirtti. Halis Aygün, yıl sonuna kadar uygulanacaklarla birlikte bu sene basılı olarak toplam 3, elektronik ortamda da toplam 13 yabancı dil sınavı yapılacağını kaydetti. Pazar günü yapılacak 2019-YDS/2’nin saat 10.15’te başlayacağını anımsatan Aygün, “Pazar günü 41 ilde ve 47 sınav merkezinde uygulayacağımız Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na toplam 73 bin 779 aday girecek” dedi. Aygün, sınavda yaklaşık 10 bin kişinin görev yapacağı bilgisini paylaştı.
ADAYLARA ‘SAAT’ HATIRLATMASI
Kimliğini kaybeden adayların mağdur olmaması için 2019-YDS/2’nin uygulanacağı gün, sınav yapılan illerde nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını hatırlatan Aygün, açık olacak nüfus müdürlüklerinin listesine ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşılabileceğini belirtti. Aygün, sınava katılacak tüm adaylara başarılar dileyerek, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulundu.
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