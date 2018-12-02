YDS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte YDS/3 sonuç tarihi
Bu yılın son YDS sınavı 2 Aralık Pazar günü tamamlandı. Sınav stresini geride bırakan adaylar şimdi ‘YDS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?’ gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte, YDS/3 ile ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları
YDS’nin (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) üçüncüsü bugün gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan sınav 3 saat sürdü ve 13.00'te sona erdi. 15 dakika kuralı nedeniyle adayların saat 10.00’dan sonra sınavın yapılacağı binalara girişine izin verilmedi.
YDS SINAV SORU VE CEVAPLARI BUGÜN YAYIMLANIR MI?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen pek çok sınavdan biri olan YDS’nin soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, YDS sonuçlarının açıklanacağını resmi sayfası üzerinden duyurdu. Bu yılın takvimine göre, 2 Aralık tarihli YDS/3 sonuçları 25 Aralık 2018'de erişime açılacak. Sonuçlara açıklanır açıklanmaz ÖSYM'nin resmi internet sayfasından sorgulama yapabilirsiniz.
YDS HANGİ DİLLERDE YAPILIYOR?
Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılır. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. Diğer dillerde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Türkçeye ve yabancı dile çevirilerde her biri için yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılır İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz.
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