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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.03.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

YDS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? İşte YDS sonuç tarihi

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YDS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? İşte YDS sonuç tarihi

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS), 24 Mart 2019 Pazar günü tamamlandı. Sınav stresini geride bırakan adaylar şimdi YDS soruları- cevapları ve sonuçlara ilişkin araştırma yapıyor. Peki, YDS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? İşte YDS sonuç tarihi

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 111 bin 458 adayın başvurduğu YDS, 41 il merkezinde gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan sınav için adaylara toplam 180 dakika süre verildi. 2019 ÖSYM sınav takvimine göre YDS sonuçları, 19 Nisan 2019 tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar öncesinde bir tahminde bulunmak isteyen adaylar şimdi soru-cevap duyurusu bekliyor. Peki, YDS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

YDS soruları-cevaplarının 25-29 Mart tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor. 

2019 YDS 2 SINAVI NE ZAMAN?

Bu sınava katılamayan veya diğer sınavlarda da şansını denemek isteyen adaylar için YDS 2 başvuru süreci 16-24 Temmuz tarihleri arasında olacak. Sınav ise 8 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

YDS HANGİ DİLLERDEN YAPILIYOR?

YDS İlkbahar Dönemi Sınavı, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dillerinden, Sonbahar Dönemi Sınavı ise sadece Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusçadan yapılacak.

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