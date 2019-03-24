YDS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? İşte YDS sonuç tarihi
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS), 24 Mart 2019 Pazar günü tamamlandı. Sınav stresini geride bırakan adaylar şimdi YDS soruları- cevapları ve sonuçlara ilişkin araştırma yapıyor. Peki, YDS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? İşte YDS sonuç tarihi
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 111 bin 458 adayın başvurduğu YDS, 41 il merkezinde gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan sınav için adaylara toplam 180 dakika süre verildi. 2019 ÖSYM sınav takvimine göre YDS sonuçları, 19 Nisan 2019 tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar öncesinde bir tahminde bulunmak isteyen adaylar şimdi soru-cevap duyurusu bekliyor. Peki, YDS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?
YDS soruları-cevaplarının 25-29 Mart tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.
2019 YDS 2 SINAVI NE ZAMAN?
Bu sınava katılamayan veya diğer sınavlarda da şansını denemek isteyen adaylar için YDS 2 başvuru süreci 16-24 Temmuz tarihleri arasında olacak. Sınav ise 8 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.
YDS HANGİ DİLLERDEN YAPILIYOR?
YDS İlkbahar Dönemi Sınavı, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dillerinden, Sonbahar Dönemi Sınavı ise sadece Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusçadan yapılacak.
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