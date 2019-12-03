YDS sonuçlarını ÖSYM ne zaman açıklayacak? YDS 3 sınav puanı nasıl hesaplanır?
1 Aralık tarihinde düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) sonuçları için adayların gözü ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Yayımlanan YDS cevap anahtarı ile netleri hakkında bilgi sahibi olanlar, heyecanla YDS sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, YDS sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak? YDS 3 sınav puanı nasıl hesaplanır? İşte, o konular hakkında detaylar.
Sınavı tamamlanan YDS'de 2 Aralık tarihinde soru ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan soru ve cevaplarına ulaşan adaylar, şimdi de YDS puan hesaplaması ile ilgili detayları sorgulamaya başladı. Bu kapsamda YDS sonuç tarihi de merak edilen diğer konulardan oldu. İşte, YDS sonuçları ve puan hesaplaması hakkında ayrıntılı bilgiler.
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
55 bin 580 adayın başvuru yaptığı sınav, İngilizce düzenlendi. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara 80 soru yöneltildi ve 180 dakika süre verildi. ÖSYM takvimine göre, YDS sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak.
YDS PUANI NASIL HESAPLANIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.
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