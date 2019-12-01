YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS soru ve cevapları yayımlandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) tamamlandı. Gözler şimdi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Öte yandan söz konusu sınava ait cevap anahtarı da merak konusu oldu. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS soru ve cevapları yayımlandı mı?
Yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenleri ilgilendiren YDS/3, 41 il ve 47 sınav merkezinde uygulandı. İşte, YDS sınav sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
55 bin 580 adayın başvuru yaptığı sınav, İngilizce düzenlendi. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara 80 soru yöneltildi ve 180 dakika süre verildi. ÖSYM takvimine göre, YDS sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak.
YDS soruları ve cevap anahtarı da henüz erişime açılmadı. Konuya ilişkin ÖSYM'den detaylar gelince haberimizde yer vereceğiz.
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