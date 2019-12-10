YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/3) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine açıldı. Bu gelişmenin ardından YDS'nin sonuç tarihi merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

YDS/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/3 sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama takviminde yer alan bilgilere göre 24 Aralık tarihinde duyurulacak.

YDS KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.