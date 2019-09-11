YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-YDS/2) sonuçlarına yönelik bekleyiş devam ediyor. Öte yandan YDS cevap anahtarları da açıklandı. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019-YDS/2 sınavı, 8 Eylül Pazar günü 41 il ve 47 sınav merkezinde düzenlenmişti, gözler şimdi YDS sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihte. Sonuçlardan önce ise cevap anahtarları adayların erişimine açılmıştı. İşte, ÖSYM'nin bu yıl yapılan ikinci YDS'nin sonuçlarını açıklayacağı tarih...
ÖSYM sınav takvimine göre, 2019-YDS/2 sonuçları 1 Ekim'de açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
70 binden fazla adayın katılım sağladığı 2019-YDS/2 sınavının ardından, cevap anahtarı ve sorular merak konusu oldu. ÖSYM, söz konusu sınava ait cevap anahtarını henüz adayların erişimine açmadı. Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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DEĞERLENDİRME
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden, 90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi, 80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi, 70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi, 60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi, 50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.
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