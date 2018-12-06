YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018-YDS/3 sonuç tarihi
2 Aralık'ta yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2018-YDS/3) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine açıldı. Bu gelişmenin ardından YDS'nin sonuç tarihi merak konusu oldu. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2 Aralık'ta yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2018-YDS/3) sonuçlarının açıklanacağı tarih, söz konusu sınava katılım sağlayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, ÖSYM'nin 2018-YDS/3 sonuç açıklama tarihi...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2 Aralık'ta düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları 25 Aralık 2018'de adayların erişime açılacak. Sonuçlara açıklanır açıklanmaz ÖSYM'nin resmi internet sayfasından sorgulama yapabilirsiniz.
YDS SORU VE CEVAPLARI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2 Aralık'ta yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2018-YDS/3) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS/3 adayları, 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.
Sınavda adaylara yöneltilen soruların yüzde 10'una karşılık gelen temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ise ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilecek.
Duyuruda, soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı uyarısında bulunuldu.
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