YDS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM saat kaçta açıklayacak?
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonbahar dönemi sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM, 9 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen YDS’nin sonuçları için net tarih vermişti. Peki, YDS sonuçları açıklandı mı? Saat kaçta açıklanacak?
ÖSYM'nin internet sitesinde günler öncesinden yaptığı duyuruya gröre, 2018-YDS Sonbahar Dönemi sınavının sonuçları bugün erişime açılacak. 9 Eylül'deki sınava giren adaylar, giriş belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmuştu.
YDS/3 BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
Bir yandan da 2018 YDS/3 başvuruları devam ediyor. Adaylar, başvurularını 10 Ekim'e kadar yapabilecek. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.
Adayların başvuru sürecinde 2018-YDS/3 Kılavuzu'nun incelemeleri gerekiyor
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