YDS sonuçları açıklandı! İki soruda düzeltme açıklaması
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları, bugün ÖSYM tarafından erişime açıldı. YDS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden aday şifreleri ve TC Kimlik Numaraları ile öğrenilebilecek.
ÖSYM, iki soruda düzeltme yaptıkları YDS sonuçları duyurusunu şu şekilde gerçekleştirdi;
24 Mart 2019 tarihinde 25 farklı dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/1) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 2019-YDS/1 Sınavı Fransızca testinin temel soru kitapçığında yer alan 24 numaralı sorunun “D” olarak girilmiş cevabının “A”, 30 numaralı sorunun “E” olarak girilmiş cevabının “A” olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. Böylece, 2019-YDS/1 değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Nisan 2019 tarihinde saat 10:00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
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