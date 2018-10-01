YDS sonuç tarihi yaklaşıyor… Ne zaman açıklanacak?
YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sonuçları için nefesler tutuldu. 9 Eylül 2018 tarihinde yapılan YDS Sonbahar Dönemi sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Takvime göre, sayılı gün kaldı. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2018-YDS Sonbahar Dönemi, saat 10.15'te başladı ve 3 saat (180 dakika) sürdü. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS Sonbahar Dönemi sınavının sonuçları 4 Ekim’de açıklanacak.
YDS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, YDS sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
YDS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacak.
Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.
Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.
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