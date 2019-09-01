YDS sınavına kaç gün kaldı? YDS/2 ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) için geri sayım başladı. Başvuru sürecini geride bırakan adaylar, sınav hazırlıklarına devam ederken, bir taraftan da YDS sınav takvimini sorguluyor. Peki, YDS sınavına kaç gün kaldı? YDS/2 ne zaman yapılacak? İşte, sınavla ilgili merak edilenler.
Bu sene ikinci kez düzenlenecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) sınav giriş belgelerinin 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanmasıyla beraber, sınav tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Kendilerine yöneltilen sorulara cevap arayacak olan adaylar, internet üzerinden sınav tarihini sorguluyor. İşte, YDS/2 sınavına yönelik bazı bilgiler.
ÖSYM'nin iş takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 8 Eylül Pazar günü saat 10:15'te uygulanacak. Sınavın sonuçları ise 1 Ekim 2019'da adayların erişimine açılacak.
YDS 2019/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.10’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
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SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.
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