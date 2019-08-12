YDS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2019 YDS/2 sınav tarihi
ÖSYM tarafından başvuruları alınan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için geri sayım devam ediyor. Başvuru işlemlerini geçtiğimiz haftalarda tamamlayan adaylar, sınav hazırlıklarına devam ederken bir yandan da YDS/2 takvimini araştırıyor. Peki, 2019 YDS sınavı ne zaman yapılacak? YDS'ye kaç gün kaldı? İşte, sınava dair merak edilen bilgiler.
Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 2019 YDS sınavına günler kala, sınav tarihi ile ilgili araştırmalar adaylar tarafından hızlandı. Yabancı dil tazminatı almak isteyen memurlar ve yüksek lisans yapmak isteyenlerin katılacağı sınavın tarihi ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden daha önce açıklanmıştı. İşte, YDS sınavı tarihi ile ilgili detaylar.
ÖSYM'nin iş takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 8 Eylül Pazar günü saat 10:15'te uygulanacak. Sınavın sonuçları ise 1 Ekim 2019'da adayların erişimine açılacak.
SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.
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