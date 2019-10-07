YDS sınavı ne zaman? İşte 2019 YDS/3 sınav ve başvuru tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) için başvuru süreci henüz başlamamışken sınav tarihi merak konusu oldu. Gözler şimdi on binlerce adayın katılım sağlayacağı sınavın başvuru ve uygulanma tarihinde. Peki, 2019 YDS/3 sınavı ne zaman yapılacak? YDS başvuruları ne zaman?
Bu yıl üçüncü ve son kez düzenlenecek YDS sınavı için kısa bir süre kaldı. Yabancı dil tazminatı almak isteyen memurlar ve yüksek lisans yapmak isteyen vatandaşların katılım sağlayacağı sınava ilişkin süreç merak konusu oldu. İşte, yılın son YDS sınavı hakkında tüm ayrıntılar...
2019 YDS/3 başvuruları ÖSYM tarafından 9-16 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınav için geç başvuru tarihi ise 31 Ekim 2019 olarak belirlendi.
2019 YDS/3 sınavı, 1 Aralık 2019 tarihinde yapılacak ve sonuçları 24 Aralık 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.
KİMLER YDS'YE KATILIYOR?
Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.
Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.
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