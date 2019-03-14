YDS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM sınav giriş belgesini ne zaman yayımlar?
2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) için kısa bir süre kalması nedeniyle sınav yerlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Sınava girecekleri yeri günler öncesinden görmek isteyen adaylar, YDS sınav yerleri için sık sık ÖSYM’nin resmi sayfasını ziyaret ediyor. Peki, YDS sınav yerleri belli oldu mu?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak olan, 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019 YDS/1) başvuruları 30 Ocak 2019 - 6 Şubat 2019 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecini geride bırakan adaylar, bir yandan sınav hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınav giriş belgesini takip ediyor. Bu yılın takvimine göre, 2019 YDS/1 Sınavı 24 Mart 2019 tarihinde yapılacak, sonuçları ise 19 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak.
YDS/1 sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden 7 gün önce açıklanması bekleniyor. Adaylar, sınav giriş belgesini ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr/' sayfası üzerinden görüntüleyebilecek.
SINAVA GETİREBİLECEK ARAÇ VE GEREÇLER
Bu bölümde adaylar, sınav salonuna getirip kullanmak istedikleri araç ve gereçleri işaretleyeceklerdir. Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler, sınav yeri atamalarında kullanılacaktır. Bu konuda ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır. Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda yer almayan araç gereç ile sınava girme talebi olan adayların (bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri halinde) talepleri, “Sağlık Sorunu Olan Adaylar İçin Sınav Yönetim Süreci” doğrultusunda işleme alınacaktır.
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