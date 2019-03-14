YDS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM sınav giriş belgesini ne zaman yayımlar?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYDS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM sınav giriş belgesini ne zaman yayımlar?
GeriGündem YDS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM sınav giriş belgesini ne zaman yayımlar?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
14.03.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

YDS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM sınav giriş belgesini ne zaman yayımlar?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
YDS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM sınav giriş belgesini ne zaman yayımlar?

2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) için kısa bir süre kalması nedeniyle sınav yerlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Sınava girecekleri yeri günler öncesinden görmek isteyen adaylar, YDS sınav yerleri için sık sık ÖSYM’nin resmi sayfasını ziyaret ediyor. Peki, YDS sınav yerleri belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak olan, 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019 YDS/1) başvuruları 30 Ocak 2019 - 6 Şubat 2019 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecini geride bırakan adaylar, bir yandan sınav hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınav giriş belgesini takip ediyor. Bu yılın takvimine göre, 2019 YDS/1 Sınavı 24 Mart 2019 tarihinde yapılacak, sonuçları ise 19 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak.

YDS/1 sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden 7 gün önce açıklanması bekleniyor. Adaylar, sınav giriş belgesini ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr/' sayfası üzerinden görüntüleyebilecek.

SINAVA GETİREBİLECEK ARAÇ VE GEREÇLER

Bu bölümde adaylar, sınav salonuna getirip kullanmak istedikleri araç ve gereçleri işaretleyeceklerdir. Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler, sınav yeri atamalarında kullanılacaktır. Bu konuda ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır. Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda yer almayan araç gereç ile sınava girme talebi olan adayların (bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri halinde) talepleri, “Sağlık Sorunu Olan Adaylar İçin Sınav Yönetim Süreci” doğrultusunda işleme alınacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Öğretmen işten çıkarılınca durumu velilere bildirdi... Anaokuluna baskın yaptılar

AK Partili Ünal'dan 'Mansur Yavaş' açıklaması: 'Artık siyasetin konusudur'

Taksim'de esrarengiz olay! Kötü haber geldi

Bakıcı artık dayanamadı o görüntüleri kaydetti... Üvey anne dehşeti!