YDS sınav yerleri açıklandı… Sonbahar Dönemi Sınav giriş belgesi sorgulama
YDS sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) Sınava Giriş Belgeleri online sistem üzerinden görüntülenebiliyor.
09 Eylül 2018 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
2018-YDS Sonbahar Dönemi için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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