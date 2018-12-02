YDS saat kaçta? Sınav kaç dakika sürecek?
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) bugün gerçekleşiyor. Sınav öncesinde sınava girecek olan adaylar, sınav saatinde bir yanlışlık olmaması için kontrol amaçlı sınav saatini sorguluyorlar. Peki, YDS saat kaçta başlayacak? YDS sınavı kaç dakika sürecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2 Aralık pazar günü 2018 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2018-YDS/3 adaylarının sınava girmeden önce herhangi bir sorun ile karşılaşmaması için önemli hatırlatmalarda bulundu.
Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceğine vurgu yapılan hatırlatmanın devamında, adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek. Adayların, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava alınmayacağı da belirtildi. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre sınav 3 saat yani 180 dakika sürecek.
YDS HANGİ DİLLERDE YAPILIYOR?
Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılır. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. Diğer dillerde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Türkçeye ve yabancı dile çevirilerde her biri için yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılır İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım te
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